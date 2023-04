Het grote Burnley-interview met Vincent Kompany: "Ik kan niet toveren, het is gewoon hard werken"

Op een interview was het een volledig seizoen wachten. Zó intensief werkte Vincent Kompany aan zijn succesverhaal met Burnley, waar de Belg uitgroeide tot volksheld met een "ereworst" en veelzeggende bijnaam. En nu de promotie een feit is, deed de succescoach ook de deur open voor een uitgebreid gesprek. "Ons stadion is een tempel, de kerk van de stad. Iedereen komt hier graag ... Behalve de tegenstander."

Vincent Kompany, dringt het al een beetje door wat jullie het voorbije seizoen hebben verwezenlijkt?

(lacht) "Eigenlijk nog niet zo veel. We hebben het gevoel dat we nog een enorme taak voor ons hebben. Je blijft eigenlijk continu in de toekomst te kijken. Dat maakt het moeilijk om stil te staan bij wat bereikt is. Maar het is al leuk geweest, dat mag óók gezegd worden."

Je begint vanaf nul en werkt vanaf dan dag en nacht. Dat heb je als speler niet. Vincent Kompany

Je hebt als speler veel titels gewonnen. Hoe anders is zo'n topmoment als trainer?

"Vergelijkbaar, maar toch anders. Ik had als speler altijd vertrouwen dat zulke zaken wel zouden gebeuren. Nu, als trainer, is dat iets totaal anders. Je moet spelers zoeken, ze samen brengen en een visie uitwerken om resultaten te behalen en iets neer te zetten." "Je begint vanaf nul en werkt vanaf dan dag en nacht. Dat heb je als speler niet. Je bereikt het ook niet alleen, dus ik ben me bewust van de bijdrage van andere mensen."

Hoe belangrijk is het om herinneringen te maken?

"Dat is een cruciaal aspect. Waarom doen we het anders? Ik ben sowieso iemand die moeilijk stilstaat bij zulke momenten, maar nu moeten we het toch even beleven. Het zal ons motiveren om nog sterker en beter te worden." "Kijk, voor veel mensen betekent deze promotie enorm veel. Naar de Premier League gaan is een enorme stap, de grootste stap die je kan maken in het voetbal. Naar de moeilijkste competitie ter wereld. Je weet dat er grote veranderingen op til zijn voor je jongens. Dan ben je als trainer al snel bezig met het vervolg."

De lof en dankbaarheid vanuit de gemeenschap is wel enorm. Bij de lokale slager is er een worst naar je genoemd én ze noemen je hier Merlijn de Tovenaar.

(Lacht) "Neen, toveren kan ik niet. Het is geen magie, maar gewoon - echt waar - veel uren hard werken. Vertrouwen op mensen met wie je samenwerkt, ook. Dan volgt fouten maken, daaruit leren en beter worden. Dat is het universele recept tot succes."

De befaamde Kompany-worst.

Hoe heb je de sfeer in jullie stadion, Turf Moor, eigenlijk beleefd?

"Het is een aparte plaats. Voor ons is het een tempel, de kerk van de stad. Iedereen komt hier graag ... (lacht) Behalve de tegenstanders. Elk huis dat je passeert in Burnley telt minstens één of twee mensen die naar het stadion komen elk weekend. Dat is heel uitzonderlijk."

Laat ons nog even terugkomen op de weg naar het succes. Burnley telde maar liefst 21 nieuwkomers dit seizoen. Hoe begin je daar in hemelsnaam aan?

"Je moet het soms niet moeilijker maken dan het is. We hebben een basisidee van hoe we willen voetballen om resultaten te halen. Vervolgens zoeken we - met ons fantastisch scoutingsteam - profielen die kunnen uitvoeren wat wij willen. Dan moet je enkel zorgen dat je binnen het budget blijft en fitte jongens met goesting haalt."



Iedereen zegt dat je hier als eerste op de club aankomt en als laatste vertrekt. Krijg je dat thuis verkocht?

"Mijn familie, vrouw, vormt een voetbalfamilie. We leven er allemaal voor, dat geluk heb ik mee. Je vindt de balans dan wel op andere momenten. Als trainer kan je dat niet mooi neerpennen in een kalender. Gelukkig is mijn gezin daar flexibel in."

De Championship is niet de Premier League, mijn middenvelder is niet Kevin De Bruyne... Vincent Kompany

Heb je bij Burnley ook moeilijke momenten gekend? Zijn er bepaalde fouten gemaakt?

"Fouten maak ik elke dag. Het gaat er gewoon om het hoofd fris houden wanneer je ze maakt. Op die manier kan je er lessen uit trekken. Daarom is het zo belangrijk om na de wedstrijd een eerlijke analyse te maken." "Als de spelers niet hebben uitgevoerd wat ik hen vroeg, dan ligt de fout bij hen. Als ze dat wel deden, maar het lukte niet, is het mijn fout. Zo simpel is het."

Hoeveel over het trainerschap heb je van Pep Guardiola geleerd?

"Ik wil vooral benadrukken dat ik echt veel goede coaches in mijn carrière heb gekend. Toch snap ik dat mensen denken dat dit geen toeval kan zijn. Pep is zeker een katalysator geweest voor me, je neemt bepaalde ingrediënten mee die op jouw niveau werken." "Maar de Championship is niet de Premier League, mijn middenvelder is niet Kevin De Bruyne ... Al zijn dingen zoals het begrip van ruimtes, tempo en tegenstanders lamleggen universeel."

Over de Premier League gesproken: wat zijn jullie ambities daar volgend seizoen?

"De lat zo hoog mogelijk te leggen. Het is moeilijk om in te schatten wat de juiste doelen zullen zijn. Eerst moeten we kijken naar welke spelers we kunnen toevoegen aan de kern. Dat bepaalt hoe hoog we de lat mogen leggen. Nu op voorhand iets zeggen, is wel heel vroeg."

Je zal wel gebruik kunnen maken van een grote smak geld om versterkingen te zoeken.

"Dat zie je dan toch verkeerd. (grijnst) Iedereen krijgt dat geld, hé. En je komt sowieso binnen als de ploeg met het kleinste budget. De instapkaart om met de big boys van de Premier League aan tafel te mogen zitten, is echt heel duur. Alleen zijn er clubs die heel inefficiënt werken - daar kan je op een bepaalde manier je niveau mee omhoog halen."

Maar onze slotvraag is natuurlijk: kan je de fans van Burnley verzekeren dat je blijft? Er is veel te doen over de interesse van Chelsea en Tottenham.

"In mijn eerste interview dit seizoen heb ik gezegd dat ik nooit over de toekomst zou praten. Daar heb ik niks bij te winnen. Stel dat ik "ja" antwoord op de vraag of ik blijf en dan verandert er iets ... Dan ben ik een leugenaar."

"Ik ben dus niet bezig met dat soort vragen. Vanochtend stond ik gewoon weer vroeg op de club en vanavond ga ik laat naar huis. Ik blijf hard werken om wedstrijden te winnen. Dat is het respectvolste naar de mensen van deze club toe."