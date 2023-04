Vincent Kompany over weg naar titel en de toekomst: "Chelsea en Tottenham? Niet mee bezig"

"Het is vooral moeilijk om constant te blijven doordat er 46 wedstrijden zijn in een seizoen. We hebben er nu 42 gespeeld en het blijft gewoon komen... Maar het is plezant omdat de infrastructuur prima is, de spelers een goed niveau halen en je als trainer veel bijleert."

"Soms is het een andere sport", lacht de ex-Rode Duivel hartelijk. "Er lopen gasten rond die 20 centimeter groter zijn en ook nog eens 20 kilo zwaarder (grijnst). De luchtmacht is altijd aanwezig, maar er zijn ook voetballende ploegen."

Vincent Kompany verzekerde zich in recordtijd van promotie naar de Premier League, maar benadrukt dat de Championship allerminst een makkelijke competitie is.

Al is de vraag nu: kan Kompany nog veel opsteken bij Burnley in de Premier League? Of zet hij straks al meteen een stap hogerop?

"In mijn eerste interview dit seizoen heb ik gezegd dat ik nooit over de toekomst zou praten", aldus Kompany. "Daar heb ik niks bij te winnen. Stel dat ik "ja" antwoord op de vraag of ik blijf en dan verandert er iets... Dan ben ik een leugenaar."

"Ik ben dus niet bezig met dat soort vragen. Vanochtend stond ik gewoon weer vroeg op de club en vanavond ga ik laat naar huis. Ik blijf hard werken om wedstrijden te winnen. Dat is het respectvolste naar de mensen van deze club toe."

"Chelsea en Tottenham? Helemaal niet mee bezig."