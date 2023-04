De strijd is nog niet gestreden, maar bij Napolitaanse fans slaat de Scudetto-koorts al toe

Met nog 8 speeldagen te gaan in de Serie A telt Napoli een voorsprong van 14 punten op de nummer 2. De Italiaanse titel lonkt al in de verte en dus steekt de Scudetto-koorts ook al stilaan de kop op in het zuiden van het land. Eén Napoli-fan was al zo zeker van zijn stuk dat hij het schildje al op zijn arm heeft laten tatoeëren. De plaatselijke bakkers proberen ook al een graantje mee te pikken.