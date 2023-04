Tiger Woods gaat opnieuw onder het mes met zijn rechterbeen

Tiger Woods gaf aan een ingreep te hebben ondergaan om "de posttraumatische artritis van zijn vorige talusfractuur aan te pakken".



De operatie was succesvol. Het gaat om een gewricht net onder zijn enkel. De nieuwe ingreep had als doel om de pijn in zijn been te verlichten.



Woods begint zo snel mogelijk aan zijn revalidatie. Het is onbekend hoe lang hij out zal zijn.



De 47-jarige Amerikaan moest twee weken geleden opgeven in de derde ronde van de Masters in Augusta, een major die hij in het verleden vijf keer won.



Hij had in natte en koude weersomstandigheden te veel last van zijn voet en hinkte soms. Hij haalde maar op het nippertje de cut, als 54e.



Woods kon sinds zijn auto-ongeval in februari 2021 nog maar aan 5 toernooien deelnemen. Slechts 2 keer kon hij het toernooi ook uitspelen.