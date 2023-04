BEKIJK: Sportiviteit ten top: doorgebroken spits wil niet profiteren van spierblessure tegenstander

In Noorwegen hebben ze na amper 2 speeldagen misschien al hét fairplaymoment van het jaar meegemaakt. In de match tegen Odd kon Brann Bergen-spits Bard Finne op doel afstormen toen zijn bewaker plots een 'zweepslag' in zijn hamstrings kreeg. In plaats van te profiteren, legde Finne het spel zelf stil. Saillant detail: Odd won de match alsnog, met 2-0.