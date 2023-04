WTA geeft Chinese boycot na plotse verdwijning van Shuai Peng na 1,5 jaar op

De zaak begon anderhalf jaar geleden met een vermeende boodschap van Shuai Peng op de sociale media waarin ze een belangrijke persoon in de Chinese regering beschuldigde van aanranding.



Het bericht werd snel verwijderd en kort daarna verdween ex-speelster Peng van de radar. IOC-voorzitter Thomas Bach probeerde, met de Winterspelen in Peking in het verschiet, te bemiddelen. Maar bij de WTA waren ze niet onder de indruk.



Er werd om een transparant onderzoek gevraagd, maar omdat dat er nooit kwam, besliste de WTA om geen toernooien meer te organiseren in China. Daar komt het nu dus op terug.



"Na 16 maanden beseffen we dat ze niet zullen voldoen aan onze eisen", zegt WTA-voorzitter Steve Simon. "Het was zinloos om dezelfde strategie aan te houden."

"We denken dat we meer een verschil kunnen maken als we onze missie in China weer opstarten, zonder hierbij Peng uit het oog te verliezen. Door terug te keren, kan er hopelijk meer vooruitgang gemaakt worden."