Brussel stelt kandidatuur voor WK wielrennen in 2030 voor: "Wielrennen staat gelijk met België"

Amper 2 jaar na het WK in Leuven wil België met Brussel opnieuw het grootste wielerevenement van het jaar binnenhalen, in 2030.

"Het idee ontstond in de dagen vlak voor het WK in Leuven", vertelt Wouter Vandenhaute van organisator Flanders Classics. "Er was een meeting met UCI-voorzitter David Lappartient en Brussels burgemeester Philippe Close die eigenlijk over iets anders ging."

"Daar werd het idee voor het eerst geopperd. Het verbaasde mij dat Lappartient het meteen in overweging nam. 9 jaar na Leuven leek mij nogal kort op elkaar."

Maar België in het algemeen en Brussel in het bijzonder hebben verleidelijke troeven, zo stelt premier Alexander De Croo. "Onze belangrijkste troef is dat wielrennen gelijkstaat met België."

"Zowel qua renners als qua organisatie behoren wij tot de wereldtop, daar is iedereen het over eens. Een WK in België is altijd een feest, of het nu op de weg is of in het veld."

2030 heeft voor België ook een symbolische lading. "Ons land zal dan 200 jaar oud zijn. Het is de ideale gelegenheid om de andere kant van Brussel te tonen. Het is de hoofdstad van België én van Europa, maar het is nog zoveel meer."