Dallas lijkt play-offboot te missen: Doncic' 42 punten volstaan niet tegen Miami

Met nog 4 wedstrijden voor de boeg dreigt Dallas (37 zeges, 41 nederlagen) zo naast een ticket voor de play-ins van de play-offs te grijpen. De top 6 is rechtstreeks geplaatst voor de play-offs, de 7e tot de 10e mag langs een barrage nog proberen in de eindronde te raken.



Doncic tekende voor 42 punten, 10 rebounds en 8 assists, maar achteraan liep het mis. "Onze verdediging was onbestaande", zei coach Jason Kidd na afloop. "We konden hen niet afstoppen."



Jimmy Butler was goed voor 35 punten bij Miami (41-37), dat als 7e in het Oosten nog kans maakt op rechtstreekse kwalificatie voor de nacompetitie. Ze kunnen Brooklyn (42-35) mogelijk nog voorbij, maar de Nets speelden een match minder.



In de tweede wedstrijd van de avond waren de New Orleans Pelicans voor eigen publiek te sterk voor de Los Angeles Clippers. Onder aanvoering van Brandon Ingram (36 ptn) trok de thuisploeg met 122-114 aan het langste eind. Kawhi Leonard blonk in het bezoekende kamp uit met 40 punten.



De Pelicans (40-38) volgen als zevende in de Western Conference net achter de Clippers (41-38), die voorlopig het laatste rechtstreekse ticket voor de play-offs in handen hebben. De Pelicans gingen de LA Lakers (39-38) voorbij.