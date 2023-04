Verstappen start op pole in Australië voor 2 Mercedessen, Perez laatste

Max Verstappen gaf na de 3e kwalificatiesessie aan dat hij het moeilijk had om de banden op de goeie temperatuur te houden, maar de kopman van Red Bull deed dat wel uitstekend, want hij had op het einde nog een snelste rondje in petto: 1'16"732.



Dat was ook nodig, want George Russell ging in zijn Mercedes ook nog onder de 1'17", waarmee hij voor de derde keer op evenveel races dit seizoen beter doet dan teammaat Lewis Hamilton, die wel even werd opgehouden bij zijn laatste snelle rondje. Russell volgde op 236 duizendsten van Verstappen.



Zowel Russell, als Hamilton loofde het werk van het team, want vooraf hadden ze eerder op P4 gemikt. Maar het werd P2 en P3. "De auto voelde heel erg goed", glunderde Russell. Hamilton: "Het is ongelooflijk dat we zo dicht bij de Red Bulls zitten. Ik ben supertevreden. Dit hadden we niet gedacht. Morgen ga ik voor de 1e plaats."



Fernando Alonso moest in zijn Aston Martin vrede nemen met de 4e plaats. Voor Ferrari waren de kwalificaties een flinke domper. Carlos Sainz is pas 5e, Charles Leclerc stelde helemaal teleur op 7.



Sergio Perez ging al in Q1 van de baan zonder een tijd neer te zetten, de nummer 2 in het WK en winnaar van Saudi-Arabië, vertrekt morgen als laatste.





De wedstrijd gaat morgenvroeg om 7 uur van start, u kunt de wedstrijd hier live volgen.