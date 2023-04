Man-in-vorm Kaden Groves verschalkt Maxim Van Gils in uitgeregende Volta Limburg Classic

Alarmfase 1 in de uitgeregende Volta Limburg Classic: de kopgroep zag de weg door de regendruppels even niet meer en nam de verkeerde afslag. De wedstrijd moest geneutraliseerd worden.

Alarmfase 2: waaiers!

Code rood bij Lotto - Dstny, dat initieel de slag gemist had, maar met een ferme inspanning de scheve situatie in een luxepositie omdraaide. Met Milan Menten, Pascal Eenkhoorn en Maxim Van Gils was het plots rijk vertegenwoordigd in de voorste regionen.

De Nederlandse kampioen had geen zin om ook de rest te laten aansluiten en trok zelf op avontuur. Hij kreeg zijn ploegmakker Van Gils, de snelle man Kaden Groves en onze landgenoot Rune Herregodts mee. De 20-jarige Oscar Onley kwam ook even aansluiten, maar werd genekt door materiaalproblemen.

Op het glooiende parcours in Limburg maakte het kwartet er een ware uitputtingsslag. De aanvalslustige Eenkhoorn en Herregodts ondergingen de wet van de sterksten.

Groves had - na zijn twee overwinningen in de Ronde van Catalonië - duidelijk vertrouwen in zijn sprint. De snelheidsduivel van Alpecin-Deceuninck nam de weerbarstige Van Gils mee in zijn rugzak en kieperde onze landgenoot er in de laatste rechte lijn genadeloos uit. Eenkhoorn werd nog derde.