Olympisch zwemkampioen Peaty neemt pauze: "Sommigen noemen dit een burn-out"

"Zoals sommigen misschien weten heb ik de afgelopen jaren geworsteld met mijn mentale gezondheid en ik denk dat het belangrijk is om daar eerlijk over te zijn", vertelt een openhartige Peaty op Instagram.

"Ik ben moe, ik ben mezelf niet meer en ik geniet niet meer van de sport zoals ik de afgelopen tien jaar heb gedaan."

"Sommigen noemen dit misschien een burn-out. Ik weet alleen dat ik de afgelopen jaren niet de antwoorden heb gekregen die ik zoek. Met hulp weet ik nu hoe ik het gebrek aan balans in mijn leven kan aanpakken."

Om die balans te vinden zet hij dus even een stap opzij. Hij neemt niet deel aan de nationale kampioenschappen. "Hoewel ik blijf trainen, heb ik besloten me terug te trekken uit de Britse zwemkampioenschappen volgende maand. Dit met als enige doel om in Parijs op de Olympische Spelen van 2024 zo goed mogelijk te presteren."