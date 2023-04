"Mathieu van der Poel zal zondag gebruik maken van de sterkste ploeg: Jumbo-Visma"

Wielerclub Wattage

Wielerclub Wattage is in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen weer compleet en dus bemachtigt Ruben Van Gucht bij Tom Boonen, Jan Bakelants en Dirk De Wolf weer heel wat nieuwe inzichten (Laporte is gegeerd wild, Soudal-Quick Step heeft z'n klassieke ploeg verwaarloosd en er wordt niet altijd goed met De Lie gewerkt) en straffe verhalen (Van Aert was bijna dood, Gilbert rijdt bijna 120 km/u met een fiets en Wilfried Peeters verdwaalt in Qatar).