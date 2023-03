Zoals echte militairen: Defensie-topsporters gaan samen met minister van de grond

Met een initiatie skydiven wanen onze topsporters bij Defensie zich op de teambuilding échte militairen. Even wennen, het zijn dan ook geen 'klassieke' soldaten.

"Als topsporters zijn we vaak weg van huis. Het is dus uitzonderlijk om iedereen samen te krijgen. Het is leuk om al mijn collega's te zien en te ontmoeten", vertelt triatleet Marten Van Riel.

De missie van Van Riel en co. is vooral het imago van het leger te verbeteren en een job als militair aantrekkelijker maken.

"We zijn tegenwoordig enorm aan het rekruteren bij Defensie. Dus als topsporters een rolmodel kunnen zijn voor nieuwe rekruten dan is dat goed", licht defensieminister Ludivine Dendonder, die zich voor de gelegenheid verkleedde als Superwomen.

Wie topsporter wil worden bij Defensie moet daarvoor een basisopleiding tot militair volgen van bijna 3 maanden.

"We hebben marsen moeten lopen, putten gegraven en leren schieten. Ik ben beter uit die periode gekomen. Eigenlijk heeft iedereen baat bij zo'n opleiding", aldus BMX'ster Elke Vanhoof, die ruim 9 jaar aan de slag is bij Defensie.