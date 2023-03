Stephen Curry reanimeert Golden State na zielloze 1e helft tegen New Orleans

Het reguliere seizoen in de NBA loopt op zijn laatste benen en vooral in de Western Conference is de race richting play-offs uitermate spannend. De nummers 4 tot en met 11 zitten op een zakdoek en elke nederlaag in deze fase van de competitie kan bepalend zijn.

Golden State kon zich na het pijnlijke verlies tegen Minnesota van enkele dagen geleden geen nieuwe misstap veroorloven, maar toch kwamen de Warriors in de 1e helft tegen New Orleans bijzonder slap voor de dag. De bezoekers trokken naar de kleedkamer met een voorsprong van 17 punten: 46-63.

Niet toevallig was het de immer geestdriftige Draymond Green die zijn ploegmaats wakker brulde. En dat had effect, want in de 2e helft sloeg de motor aan. Stephen Curry nam zijn ploeg bij de hand en vond steun bij Jordan Poole en Klay Thompson. Met een bombardement aan driepunters telden de Warriors New Orleans uit: 120-109.

Curry eindigde de wedstrijd met 39 punten, 8 rebounds en 8 assists. Poole was goed voor 21 punten, Thompson maakte 15 van zijn 17 punten van achter de driepuntlijn. Met 278 driepunters doet niemand in de NBA dit seizoen beter dan Thompson.

Dankzij de zege prijkt Golden State opnieuw op de 6e plek in de Western Conference, de laatste plaats die recht geeft op een rechtstreeks ticket voor de play-offs. De nummers 7 tot en met 10 strijden in de play-in voor de laatste 2 tickets.