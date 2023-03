Win "Randje buitenspel", een boek met 100 onbekende maar straffe voetbalverhalen

Het tweetal dompelde zich onder in het verleden van het voetbal en haalde er de 100 strafste verhalen uit. En die bundelden ze in "Randje Buitenspel".

"We zijn op zoek gegaan naar pareltjes die voor het grote publiek nog onbekend waren. We wilden iets nieuws brengen, zeker omdat er al zoveel over voetbal is geschreven", laat Chris Picavet weten.

"Nu staat het boek vol met verhalen die anders misschien voor eeuwig buitenspel zouden zijn gebleven, vandaar ook de titel."