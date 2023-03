Lotto-Dstny trekt met "veel ambitie" naar DDV: "Kopman als De Lie tilt ons naar hoger niveau"

Het lijkt steeds beter te gaan met Lotto-Dstny. De ploeg kende een moeilijke periode, maar klimt nu stilaan uit het dal dankzij enkele veelbevelovende prestaties.

"Het mooiste voorbeeld daarvan is het spontane enthousiasme dat ik zie bij de ploegmaats wanneer een renner iets presteert", vertelt Nikolas Maes, ploegleider bij de ploeg.

"Frederik Frison werd vorige week vierde in Brugge - De Panne en in Gent - Wevelgem. Dat evenaren of verbeteren zal natuurlijk moeilijk worden, maar de resultaten doen wel deugd."

Maar dat de ploeg geen figurantenrol wil opnemen, laat Frison zelf ook weten.

"Er zit een positeve flow in de ploeg. Met Arnaud De Lie als echte kopman tilt dat het niveau echt wel naar een hoger niveau. We gaan voor elkaar door het vuur."