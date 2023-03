Füllkrug laadt Duitsers op voor oefeninterland tegen België

Na het debacle op het WK moet Duitsland zich voor het EK klaarstomen met een reeks oefeninterlands. Peru ging met 2-0 voor de bijl in Mainz.

Niclas Füllkrug, een van de weinige lichtpunten op het WK, maakte beide doelpunten. Niet meer als invaller, wel als basisspeler.

De Duitsers speelden een sterke eerste helft. Füllkrug opende de score na 12 minuten. Wirtz en Werner botsten op de Peruviaanse doelman Gallese.

Uitstel van executie, want na het halfuur was Füllkrug er weer. De aanvaller van Werder Bremen verdubbelde de voorsprong na een knappe voorzet van nieuwkomer Marius Wolf, zijn 5e doelpunt in evenveel interlands.

In de tweede helft trof invaller Serge Gnabry de lat, Kai Havertz knalde een strafschop op de paal.

Dinsdag oefenen de Duitsers in Keulen tegen België. Zoek niet naar Rüdiger, Gündogan of Müller. Zij zitten niet in de selectie van Hansi Flick.