Club YLA moet voor volgend seizoen op zoek naar nieuwe trainer

Dennis Moerman nam twee jaar geleden over van Leo Van der Elst als hoofdcoach van de vrouwenploeg in Brugge. "Ik ben dankbaar voor de kans die Club YLA me heeft gegeven om me als coach verder te kunnen ontplooien", zegt hij nu bij zijn afscheid.

"Ik kijk terug op een mooi parcours. We zijn uitgegroeid tot een vaste waarde in Play-off I en hebben twee keer de halve finale van de beker gespeeld." Dit jaar werd Club YLA op weg naar de finale uitgeschakeld door Genk.

Maar door een verhuis en de bijhorende verbouwingen gaat Moerman dus op zoek naar een andere uitdaging. "Dit is een weloverwogen beslissing. Ik hoop vooral een balans te vinden in mijn leven. Op korte termijn blijf ik me de komende weken wel smijten om de doelen van de club te helpen bereiken."

Club YLA begon Play-off I met een stunt tegen Anderlecht. Daarna verloor het van Genk. YLA staat voorlopig op plek 5.