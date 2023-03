Tom Boonen: "Jasper Philipsen is klaar om de aansluiting te maken in het klassieke werk"

"Jasper Philipsen is geen sprinter meer, maar een klassieker-coureur."

Het is een uitspraak van José De Cauwer afgelopen woensdag, toen Philipsen in flandrienweer de Classic Brugge-De Panne volledig naar zijn hand zette.

"Zodra Philipsen het heft in handen kon nemen, begon hij met de borstel te vegen", zegt Boonen vol bewondering. "Hij domineerde in een koers die door de weersomstandigheden echt lastig was."

"Ik denk dat hij eindelijk klaar is om de aansluiting te maken in het klassieke werk en een koers à la Gent-Wevelgem te winnen. Iets wat ik 2 jaar geleden al verwacht had."