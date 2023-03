Wout Alleman stevig op de 3e plaats in de Cape Epic, Vincenzo Nibali op plaats 6

In de Cape Epic zijn de mountainbikers intussen toe aan hun 4e koersdag. Daarin was het vooral uitkijken of het team Alleman/Rabensteiner (Wilier Pirelli Factory) zou standhouden in het algemene klassement.

Onze landgenoot was sterk en reed de hele dag mee vooraan in de kopgroep. Hij probeerde de koppositie te pakken bij het ingaan van de allerlaatste singletrack, maar dat plan mislukte. Eens uit de singletrack was het maar een zucht meer tot de finish. Alleman en Rabensteiner moesten vrede nemen met een derde plaats.

In het algemene klassement verstevigt het team haar derde positie. Nog 4 dagen bikkelen voor het podium dus.