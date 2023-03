Sergio Perez wil wereldkampioen worden, maar mag hij wel? Mexicaan verwijdert zinnetje uit tweet

Max Verstappen wil alles en gunt zijn teammaat liever niets. Dat is het beeld dat op de dubbele wereldkampioen kleeft. Vorig jaar in november liet Verstappen Perez niet passeren in Brazilië, wat de Mexicaan de 2e plaats in de WK-eindstand had kunnen opleveren.



En zondag in Jeddah waren de twee op het eind van de race vooral tegen elkaar aan het racen, terwijl de top 2 hen al niet meer kon ontglippen. Verstappen wilde in zijn inhaalrace vanaf plaats 15 ook de Mexicaan voorbij, maar die liet zich niet vangen.



In de slotronde knalde de Nederlander, die de mechanische pech die zijn auto daags tevoren trof even was vergeten, wel nog de snelste rondetijd op de tabellen. Zo bleef hij op 1 in het WK en pakte Perez de kop niet van hem over. Daar stelde Perez in de "cooldownroom" zich wel vragen bij.



De overwinningstweet van "Checo" Perez meteen na de race gooide nog wat meer olie op het vuur. Alvast toch de eerste versie. Want die werd meteen gedeletet, om 2 minuten later weer te verschijnen met 1 klein zinnetje weggelaten: "Ik wil kampioen worden.""



Een wereld van verschil. "Het was zwaarder dan ik dacht, maar finaal ben ik blij met mijn vijfde F1-zege. Ik ben heel blij met het resultaat van het team. We gaan heel hard blijven pushen." Daarmee zegt Perez zeker niets verkeerd.



Wellicht was de euforie bij de communicatiemanager van Perez iets te groot, maar zag hij, of Perez of iemand anders binnen zijn entourage snel in dat de bruggen met Verstappen niet nog meer opgeblazen moeten worden. Het seizoen is nog lang.