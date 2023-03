Mesut Özil (34) stopt meteen: "Tijd om voetbalpodium te verlaten"

Mesut Özil, die tot zijn 18e als Turks staatsburger door het leven ging, koos toch voor de Duitse nationale ploeg, wat hem geen windeieren zou leggen .De aanvallende middenvelder speelde een hoofdrol op weg naar de wereldtitel in 2014, waarbij onderweg gastland Brazilië met 7-1 werd ingemaakt. In de finale ging Argentinië voor de bijl met 1-0.



4 jaar later draaide de titelverdediging in Rusland uit op een fiasco. Duitsland ging er voor het eerst in een Wereldbeker in de eerste ronde uit en Özil kreeg de stempel van "zondebok". Er was heel wat te doen in de Duitse pers over een foto waarop hij en teammaat Ilkay Gündogan met de Turkse president Erdogan poseerde.



Zoals zo vaak werd sport politiek. Özil zei dat hij te maken kreeg met "racisme en een gebrek aan respect" vanwege zijn Turkse afkomst.



Na dat WK kondigde hij zijn afscheid van de Mannschaft aan, waarvoor hij 92 keer uitkwam.