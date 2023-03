"Als je 20 spelers selecteert, is het dan een reuzeschande dat Trésor er niet bij is?"

Franky Van der Elst pikt in: "Ik denk dat het duidelijk is dat je vooral in het buitenland moet voetballen om meer kans te maken om geselecteerd te worden dan in de Belgische competitie. Je ziet ook wel de tendens van jongens die de bondscoach kent van in de Duitse competitie."

"Ik vind dat Trésor wel opgeroepen had moeten worden", zegt gast Kristof D'Haene. "Zijn statistieken in de Belgische competitie zijn top. Welk seizoen moet je spelen om er wél bij te zijn? Dat snap ik niet zo goed."

Bryan Heynen en Mike Trésor zijn twee sterkhouders bij Racing Genk, maar zullen nog even moeten wachten op hun kans bij de Rode Duivels. Ook in Extra Time kwam de niet-selectie van het duo maandagavond ter sprake.

Filip Joos neemt het op voor de nieuwe bondscoach. "Ik snap de ontgoocheling bij Genk, maar het is ook wel de 1e selectie van Tedesco en hij neemt maar 20 spelers mee. Is het dan een reuzeschande dat Trésor er niet bij is?", vraagt Joos zich af.

"Je hebt Trossard en Carrasco op links, terwijl Trésor toch ook een beetje in een dalende lijn zit, net zoals heel Genk. Dat voordeel heeft Genk ook niet. Sinds Onuachu vertrokken is, loopt het minder."

"Ik vind Trésor een geweldige voetballer en zijn traptechniek is bijna ongeëvenaard, dat is ook een belangrijk wapen. Op het WK in Qatar vond ik het de gok waard in een selectie van 26 spelers. Ik vond het een grotere schande dat hij (voor het WK) niet in de préselectie van 55 zat dan dat hij nu niet bij die 20 zit."