Ironman 70.3: Pieter Heemeryck (6e) en Astrid Van Cauwelaert (8e) beste Belgen op Lanzarote

Iets meer dan drie maanden nadat hij zijn seizoen 2022 afsloot met een zevende plaats in de Ironman 70.3 in Bahrein, voltooide de 33-jarige Pieter Heemeryck de wedstrijd over middellange afstand (1,9 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen en 21,1 kilometer lopen) in 4u01'40".

Meer dan 6 minuten achter de Duitser Justus Nieschlag, winnaar in 3u54'57".

Dieter Comhair eindigde voorts als negende in de profcategorie (4u03'34"). Jonathan Wayaffe werd veertiende (4u06'17") en Pamphiel Pareyn 37e (4u37'29").

Bij de vrouwen ging de overwinning naar de Duitse Anne Haug (4u16'47"). De wereldkampioene Ironman van 2019, die nooit in de problemen kwam, had bijna twaalf minuten voorsprong op de Britse India Lee (4u28'38") en twintig minuten op de Italiaanse Elizabetta Curridori (4u36'42").

Astrid Van Cauwelaert, die pas aan haar derde triatlonseizoen begint, finishte als achtste in 4u45'51".

Met een halve marathon in 1u26'16" (de derde tijd) haalde de Limburgse vijf concurrentes in op het loopparcours, waaronder Alexandra Tondeur (11e in 4u49'16").