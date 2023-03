Warriors blijven buitenshuis in hetzelfde bedje ziek, ondanks 50 punten van Stephen Curry

De Golden State heeft het al het hele seizoen lastig op verplaatsing. De Warriors konden buitenshuis maar 7 van hun 34 wedstrijden winnen, slechts 2 teams doen nog slechter.

Ook vannacht lukte het opnieuw niet, op bezoek bij de LA Clippers. Een ontketende Stephen Curry schitterde wel met 50 punten, maar de winst was voor de thuisploeg: 134-126.

De Clippers konden rekenen op een sterke tandem Kawhi Leonard-Paul George, die samen goed waren voor 54 punten. Voor de collectief sterke Clippers was het de 4e zege op rij, nadat ze eerder 5 keer op rij verloren hadden.

Door de winst wippen de Clippers weer over de Warriors naar de 5e plek in de Western Conference. Alleen de top 6 mag rechtstreeks naar de play-offs en er hijgt een peloton ploegen in de nek van de Warriors om de 6e plaats in te pikken.