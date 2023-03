Girmay groeit naar zijn beste vorm: "Milaan-Sanremo is een groot doel"

Dit seizoen maakte Biniam Girmay nog niet dezelfde goede indruk als vorig seizoen, al won hij de voorbije weken 1 keer, een rit in de Ruta del Sol. In de Tirreno moest hij - net als Mathieu van der Poel - sneller dan verwacht afhaken als het wat meer bergop ging. "Nochtans is mijn conditie niet slecht", haalde hij voor zichzelf toch de twijfels weg in de Tirreno-Adriatico. "Er waren daar gewoon niet veel ritten voor een type renner zoals ik." "Ik had deze koers nodig om nog beter te worden, ik ben nog niet 100%, maar ik voel dat ik naar mijn beste vorm toegroei." Scoren wil hij graag al doen in Milaan-Sanremo, waar hij bewees de Poggio te kunnen overleven. "Het is een groot doel dit seizoen, niet alleen voor mij, maar ook voor de ploeg. Al is het pas het begin van een belangrijke periode, daarna komen er nog belangrijke koersen aan."

De jonge Afrikaan weet dat in Milaan-Sanremo niet altijd de sterkste wint. "Het is de gemakkelijkste wedstrijd om te koersen, maar de moeilijkste om te winnen", kende hij het cliché.



"Ik heb me zo goed mogelijk voorbereid om er top te zijn, meer kan ik niet doen. Het is mijn droom om zaterdag te winnen. Lukt het niet en eindig ik in de top 10, dan is dat ook niet slecht."



"Vergeet niet, dat dit nog altijd maar mijn tweede seizoen bij de profs is. Ik ben nog maar 22."



"Ik weet niet of dit het Monument is dat best bij mijn capaciteiten past. Ik reed de koers nog maar 1 keer, maar ik weet wel dat positionering er heel belangrijk is. Je moet altijd op de juiste plaats zitten."



Het is een les die hij meeneemt van vorig jaar. "Je moet zien dat je goed geplaatst zit aan de voet van de Poggio en die klim overleven. Daarna moet je in de afdaling een beetje risico nemen. Daar draait het om. En je moet een beetje weten welke renner je moet volgen", lachte hij.



"Wie? Dat kan je vooraf niet zeggen. Dat moet je bepalen in de koers. Je mag je vooraf niet vastpinnen op een naam, want het gebeurt dat toprenners niet goed gepositioneerd zitten, en dan verliezen niet alleen zij, maar ook ik veel energie als ik hun spoor heb gevolgd."