Gent-voorzitter De Witte straalt na "onverwachte kwalificatie": "Ambitie om nog wat verder te geraken"

31 jaar na de vorige keer staat AA Gent weer in de kwartfinales van een Europese beker. "We hebben het even lastig gehad, maar nu zit er weer elan in de club", stelt voorzitter Ivan De Witte vast.

Ivan De Witte noemt de kwalificatie tegen Basaksehir "eerder onverwacht", maar ook "heel verdiend". "We hebben het gedaan met behoorlijk goed en gestructureerd voetbal. Zelfs bij Basaksehir waren ze onder de indruk." "Dit is een behoorlijk uitzonderlijke prestatie. Ik heb het wel al eens meegemaakt, maar dat is al lang geleden, van 1992. Dat was nog met René Vandereycken als coach. Thuis werd het 0-0 tegen Ajax, in Amsterdam was het 'een beetje moeilijker' (0-3)", glimlacht de voorzitter. Nu ziet De Witte kansen om voor het eerst in de clubgeschiedenis de halve finales te halen. "Misschien loten we (vrijdag) een haalbare kaart. Er is toch ambitie om nog een beetje verder te kijken." "Voor de club is dit financieel een meevaller, maar het is ook goed voor onze uitstraling, zeker ook in het buitenland. Ook daar hebben we een stap vooruit gezet."

Ze waren zelfs bij Basaksehir onder de indruk van ons voetbal. Ivan De Witte (voorzitter AA Gent)

Toch wil De Witte nog niet van een geslaagd seizoen spreken. "Nee!", zegt hij met klem. "Pas als we Europees voetbal halen, het liefst via Play-off I. Dat zal niet gemakkelijk zijn, maar de laatste matchen geven ons hoop."



"We hebben het even lastig gehad, maar door een opeenvolging van goeie matchen is er nu weer een elan in de club waardoor we met ambitie naar de toekomst durven te kijken." (Wat heeft De Witte over Orban te zeggen? Lees voort onder de video)

"Niet overdrijven met Orban, maar rustig laten groeien"