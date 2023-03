KAA Gent naar kwartfinale Conference League dankzij fenomenale hattrick Orban in Istanboel

Ook Europa is nu in de ban van het fenomeen Gift Emmanuel Orban. De Nigeriaanse sensatie heeft KAA Gent op zijn eentje naar de kwartfinale van de Conference League geknald. In amper 3 minuten en 24 seconden scoorde hij een hattrick tegen Basaksehir. Enig lichtpunt voor de Turken was een treffer van de ingevallen Adnan Januzaj. "Deze zege is voor Tarik Tissoudali", zei een trotse Hein Vanhaezebrouck na de kwalificatie. Waar eindigt het Europese sprookje van de Buffalo's?