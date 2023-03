Dopingschorsing is gehalveerd: Oleg Vernjajev mag hopen op de Spelen

Oleg Vernjajev (29), in 2016 olympisch kampioen aan de brug met gelijke leggers, mag na de halvering van zijn dopingschorsing hopen op deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Het Internationaal Sporttribunaal (TAS) brengt de schorsing terug van vier naar twee jaar voor de Oekraïense turner, in 2021 afwezig van de Spelen in Tokio.