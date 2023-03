Red Flame Janice Cayman verlaat CL-winnaar Lyon (en Frankrijk)

Janice Cayman is intussen 34, maar ze is nog niet uitgevoetbald. Wel wil ze eens van een andere competitie proeven dan de Franse. Sinds de zomer van 2019 speelt ze bij Olympique Lyon. Daarvoor speelde ze bij Montpellier en nog eerder in haar carrière bij FCF Juvisy.

"Ik ga dit seizoen nog afwerken bij Lyon en hopelijk gaan we nog prijzen winnen", vertelde ze aan Eleven. "En dan ben ik klaar voor een nieuw avontuur in een andere competitie. Dit is nu mijn 10e sizoen in deze competitie dus ik heb het wel gezien."

"Op naar nog een leuk, laatste, avontuur", besluit ze.

Cayman won met Lyon verschillende prijzen, vorig jaar won de club nog de Champions League. Net als in 2020.