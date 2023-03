Coach Bashir Abdi ambitieus voor Spelen 2024: "Ik zie geen scenario waarin hij niet op podium staat"

Bashir Abdi (34) verpulverde zondag het nationale record op de halve marathon in Gent. De bronzenmedaillewinnaar van Tokio tankte zo vertrouwen in zijn voorbereiding naar de Olympische Spelen van Parijs. Zijn coach, Gary Lough, gelooft dat Abdi daar nog beter kan doen dan in Tokio: "We hebben Bashir nog niet op zijn best gezien."

Bashir Abdi heeft een olympische droom. De marathonloper uit Gent is volop in opbouw naar Parijs 2024, wat het orgelpunt van zijn carrière moet worden. Hij kan alvast rekenen op de steun van Gary Lough, een Engelse topcoach.

Die laat weten dat Abdi het WK atletiek deze zomer laat schieten om zich optimaal voor te bereiden op de Spelen. De Belg veroverde vorig jaar nog brons op het WK.

Maar alles moet nu wijken voor het grote doel. Abdi en Lough zijn sinds de vorige Spelen met niks anders bezig geweest. De Britse coach is alvast heel ambitieus. "Ik zie geen scenario waarin Bashir niet vecht voor een podiumplaats. Welke plaats op het podium het wordt, zullen we dan wel zien. Maar ons doel is altijd om podia en medailles te behalen."



Ondanks alle prestaties die hij al heeft neergezet, begint Bashir zich nu pas te realiseren hoe goed hij is en kan zijn. Gary Lough

Abdi bereidt de Olympische Spelen voor in Ethiopië, waar hij zijn trainingskampen organiseert. Daar traint hij samen met wereldtoppers zoals Mo Farah en Abdi Nageeye, en dat rendeert. "We zijn daar net 8 weken geweest. Ik heb Abdi zijn niveau week per week stelselmatig zien groeien en ben heel tevreden met zijn progressie", zegt Lough.

Waar ligt dan de piek van Abdi? De Belg is al 34, maar absolute superster Eliud Kipchoge is nog 5 jaar ouder. "Ik geloof niet dat we Bashir al op zijn best hebben gezien", zegt Lough: "Ondanks alle prestaties die hij al heeft neergezet, begint Bashir zich nu pas te realiseren hoe goed hij is en kan zijn."

De coach ziet Abdi nog elke dag aan vertrouwen winnen en progressie boeken. Hij beweert dat als Abdi een goed trainingsjaar kan hebben en mentaal sterker wordt, hij nog veel marge heeft om te groeien.

Vertrouwen na Belgisch record

Abdi bewees zondag alvast over een goede vorm te beschikken. De Gentenaar veroverde in zijn thuisstad de Belgische titel op de halve marathon. Als klap op de vuurpijl verbeterde hij ook het Belgische record.

Lough is uiteraard heel tevreden met de prestatie van Abdi in Gent. Abdi had er immers net een stevig trainingsblok opzitten. De Belg had na die zware weken zowel fysiek als mentaal nood aan een pauze. Het BK in Gent was voor hem de ideale kans om nog eens thuis te zijn.

"Hij breekt nu het Belgische record, wat sinds 1997 op de tabellen stond. Dat bevestigt ons gevoel van tijdens de training en zo kunnen we met vertrouwen uitkijken naar de marathon van Rotterdam binnen 5 weken. Ik ben heel tevreden", aldus Lough.

Nieuw Europees record?

De marathon van Rotterdam is Abdi niet onbekend. Hij verbeterde er 2 jaar geleden het Europese record. De Belg liep toen een tijd van 2u03'36", wat 40 seconden sneller was dan het vorige record.

Of Abdi binnen een maand opnieuw een Europees record kan lopen, kan Lough nog niet voorspellen. Er zijn immers verschillende factoren die juist moeten zitten om een record te lopen. De voornaamste is het weer. Volgens de coach had Abdi zondag veel sneller kunnen lopen in Gent met de weersomstandigheden van de dag ervoor. Dat Abdi alsnog een Belgisch record liep, vindt Lough heel knap. Ook in Rotterdam verwacht de Brit een sterke prestatie van zijn poulain:

"Ik ben ervan overtuigd dat Bashir sneller kan dan zijn Europese record. Ik ben 100% zeker dat hij in 2021 nog niet op zijn best was." "Het is natuurlijk nog altijd afwachten. En ook als hij geen record loopt, is dat geen probleem. Wij blijven ons volledig focussen op Parijs 2024."