Controversiële bondscoach van Les Bleues ontslagen op 4,5 maand van WK voetbal

De maat was al een paar keer vol, maar nu definitief. Diacre en een deel van haar internationals kunnen niet meer door één deur. En dat is zeker niet de eerste keer.



De 48-jarige ex-international - ze speelde 121 keer voor Frankrijk - stond sinds 2017 aan het sportieve roer van Les Bleues. Al van het in het begin klinken er klanken door over haar keiharde aanpak, in de kleedkamer zouden herhaaldelijk tranen gevloeid zijn.



Na het WK in eigen land, waarin ze er in de kwartfinale uitging tegen de laterte wereldkampioen VS, probeerden meerdere internationals haar al met een coup buiten te werken.



Maar bondsvoorzitter Noël Le Graët, ook geen onbesproken figuur, weigerde in te grijpen en hield Diacre aan boord met de woorden dat geen speelster boven de groep staat. Ze kreeg zelfs nog een contractverlenging tot de Spelen van 2024 in Parijs.



Op Euro 2022 klopte ze België in de groepsfase en ging ze er in de halve finale uit tegen Duitsland.