Het rijk van controversiële Franse bondspreses is uit: Noël Le Graët stapt op

Sinds 11 januari had het uitvoerend comité van de FFF de eigenzinnige topfiguur opzijgeschoven. Le Graët deed wel vaker controversiële uitspraken, maar die over de Franse voetballegende Zinédine Zidane - naar aanleiding van de contractverlenging van Didier Deschamps als Frans bondscoach - waren de druppel.



Zijn uitspraken waren één, maar er was meer: hij was het voorwerp van een audit door de Algemene Inspectie van Onderwijs, Sport en Onderzoek (IGESR) na beschuldigingen van stalking, intimidatie en ongewenste intimiteiten.



De conclusies van het rapport waren vernietigend. De inspecteurs verklaarden dat Le Graët "niet langer de nodige legitimiteit heeft om het Franse voetbal te leiden en te vertegenwoordigen", met name gezien zijn "ongepaste gedrag (...) tegenover vrouwen".



Tegen "NLG" loopt sinds medio januari ook een onderzoek vanwege morele en seksuele intimidatie. De voormalige burgemeester van Guingamp ontkent de aantijgingen.



Le Graët doet dus zijn vierde mandaat niet uit. Dat zou pas in 2024 aflopen. Philippe Diallo nam begin januari ad interim over.