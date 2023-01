Franse bond schuift controversiële voorzitter Le Graët opzij na Zidane-uitspraken

Een lid van het Uitvoerend Comité van de FFF bevestigde dat Le Graët, die wel vaker controversiële uitspraken deed, niet langer voorzitter is. De man wordt op pensioen gestuurd. Vicevoorzitter Philippe Diallo komt ad interim in zijn plaats.



Le Graët, die sinds 2011 de bond leidde met een mandaat tot eind volgend jaar, had deze ochtend een buitengewoon Uitvoerend Comité op de agenda gezet op de hoofdzetel van de federatie. Hij wou zo de kans grijpen om uitleg te geven bij de gebeurtenissen van de voorbije dagen, zoals de contractverlenging van Didier Deschamps en zijn uitlatingen over Zinédine Zidane.



Nadien schoot ook het Franse ministerie van Sport in actie en was duidelijk dat zijn hoofd op het kapblok lag. Ook algemeen directrice Florence Hardouin wordt buiten de deur gezet.