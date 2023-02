Hommeles bij Les Bleues in WK-jaar: drie vedetten stoppen en eisen veranderingen

"Het staat ver af van de huidige eisen op het hoogste niveau. Dit is een trieste dag, maar ik moet dit doen voor mijn mentale gezondheid", zegt ze. "Ik neem een pauze bij de nationale ploeg. In deze omstandigheden wil ik het WK niet spelen."

Kapitein Wendie Renard nam plots afscheid als international. De speelster van Lyon is 32 en een vaste waarde bij de nationale ploeg. "Ik heb het truitje van Frankrijk 142 keer met veel trots en respect gedragen. Ik houd van Frankrijk en ben zelf zeker niet perfect, maar ik kan het huidige beleid bij de nationale ploeg niet meer steunen", schrijft ze.

Tijdens de afgelopen interlandbreak speelde Frankrijk enkele oefenmatchen als voorbereiding op het WK dat deze zomer gespeeld wordt in Australië en Nieuw-Zeeland. Het won van Uruguay en Denemarken en speelde gelijk tegen Noorwegen. Maar naast het veld barstte er een andere strijd los.

Ik moet dit doen voor mijn mentale gezondheid. Ik neem een pauze bij de nationale ploeg. In deze omstandigheden wil ik het WK niet spelen.

Renard kreeg meteen veel steun op sociale media, en twee andere speelsters van de ploeg volgden haar voorbeeld: Marie-Antoinette Katoto en Kadidiatou Diani, twee speelsters van PSG.

"De gebeurtenissen uit 2019 (toen ze niet geselecteerd werd voor het WK in eigen land, red.), de blessure die ik opliep tijdens het EK van 2022, en de recente gebeurtenissen, hebben me doen beseffen dat ik niet meer op dezelfde lijn zit als het management van de ploeg", schrijft Katoto. "We delen niet dezelfde waarden."

Zij zet haar carrière dus ook even op pauze. "Tot de nodige veranderingen gebeurd zijn", schrijft ze.

Het verhaal van Diani, ook een vaste waarde in de aanval bij Frankrijk, klinkt gelijkaardig. "Met de huidige resultaten en het management in mijn achterhoofd, heb ik besloten om mijn carrière als international tijdelijk stop te zetten. Ik blijf fan van Frankrijk en als de nodige veranderingen worden doorgevoerd, stel ik me graag weer beschikbaar."