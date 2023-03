Alison Van Uytvanck zegt af voor Indian Wells met rugpijn

Indian Wells is een WTA 1000-toernooi met een prijzenpot van 8,8 miljoen dollar. Maar niets daarvan voor Van Uytvanck, die het in de eerste ronde had moeten opnemen tegen de lokale tennisster Claire Liu (WTA-56). In de tweede ronde wachtte er dan mogelijk een duel met nummer 1 Iga Swiatek.



De plaats van Van Uytvanck wordt ingenomen door de Slovaakse Anna Karolina Schmiedlova (WTA-101).



Elise Mertens ging er afgelopen nacht uit in de eerste ronde. De beste Belgische (WTA-37) verloor met 6-3, 6-1 van de Chinese Wang Xinyu (WTA-67).



Met Maryna Zanevska (WTA-78) en Ysaline Bonaventure (WTA-84) hebben we nog 2 Belgische vrouwen in het enkelspel. Zanevska treft de Amerikaanse Lauren Davis (WTA-47), kwalificatiespeelster Bonaventure de Russin Varvara Gratsjeva (WTA-66).