Chinese Wang serveert Elise Mertens bittere pil in eerste ronde van Indian Wells

Het enkelspel op Indian Wells en Elise Mertens: geen gelukkig huwelijk. Voor de 5e keer stond ze er op de hoofdtabel, maar ze raakte er nog nooit verder dan de 3e ronde.



Ook nu dus niet. Hoewel Mertens al 2 keer door een Wang was uitgeschakeld op het Californische toptoernooi (Wang Qiang met name) stond ze nu voor het eerst tegen een andere Wang, Wang Xinyu.

Wang Xinyu kan op haar 21e nog niet echt geweldige prestaties voorleggen, maar tegen Mertens lukte alles - of bij Mertens lukte er niets. Een snelle break voor de Chinese was het begin van een martelgang voor de Belgische.



Mertens zou in de hele match maar liefst 7 keer gebroken worden. Enkel in het 4e spelletje van de 2e set kon ze eens haar eigen opslagspel winnen, op love zowaar.

Door haar vroege uitschakeling kan Mertens zich nu volledig richten op het dubbelspel. Ze was al 2 keer laureate op Indian Wells in het dubbel.