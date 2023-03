Lotto Dstny wil van UCI bewijs dat Ewan GP Monseré niet won

"Toon me een foto waarop duidelijk te zien is dat Gerben de winnaar is, daar zou ik me echt beter door voelen", tweette Caleb Ewan zondagavond na de koers. En dat is nu eigenlijk ook wat Lotto-Dstny aan de UCI vraagt. CEO Stéphane Heulot stelt tot 2 keer dat het niet om een klacht gaat, wel om een officiële vraag: "We willen enkel een beeld van de fotofinish zien, de foto die werd bekeken door de jury en waarmee bepaald werd wie de winnaar was", stelt hij. Het Belgische team stuurde de UCI gisteren een mail, maar heeft nog geen antwoord ontvangen. Als de UCI geen onbetwistbaar bewijs over de winnaar kan geven, wil Lotto-Dstny dat Ewan tot mede-winnaar wordt uitgeroepen. De lokale wedstrijdorganisatie zit erg verveeld met de zaak, maar stelt dat de fotofinish een zaak is van de Belgische bond. Belgian Cycling begrijpt de heisa en onderzoekt de zaak. Het gebruikte toestel was van de provinciale afdeling van West-Vlaanderen. "Maar dat het beeld zo wazig was, kan natuurlijk niet de bedoeling zijn", legde adviseur Jos Smets uit. De bond wil lessen trekken en ervoor zorgen dat dit niet meer gebeurt.

Vandegoor: "Lotto-Dstny laat niet met zich sollen"

Maar de wazige foto en de matige kwaliteit van de finishlijn in een almaar professionelere wieleromgeving, met grote belangen, krijgen nu dus nog een langer en mondiaal staartje.



Heulot legt uit dat Nikolas Maes, zondag de ploegleider, de fotofinish niet kon bekijken. "Hij kreeg wel een beeld te zien van een foto van de fotofinish. Er zou blijkbaar een probleem geweest zijn met de computer."



"Nu vraag ik heel simpel of we die bewuste fotofinish alsnog kunnen bekijken. Zo hebben we een bewijs dat onze renner terecht als tweede werd gezet", gaat Heulot verder.



De CEO maakt de vergelijking met de openingsetappe van de UAE Tour vorige maand, toen Tim Merlier na een fotofinish als winnaar werd aangeduid voor Ewan. "Toen was duidelijk te zien dat Merlier het haalde en hebben we ons daar onmiddellijk bij neergelegd. Maar in de GP Monseré hebben we die bewuste foto nooit gezien."



"Bovendien komen er nu her en der beelden boven die de beslissing in twijfel trekken. "We willen enkel het bewijs dat de wedstrijdleiding Thijssen terecht als winnaar aanduidde. Is dat zo dan, heb ik daar geen probleem mee. We willen enkel duidelijkheid."



Radiocommentator Christophe Vandegoor begrijpt de demarche van de Belgische ploeg. "Er is verwarring met foto's die Ewan 's avonds op Twitter postte. Die foto's komen van mensen uit het publiek. En volgens die foto's blijkt dat Ewan dan wint, maar frontale foto's tellen in deze niet."



"Men vraagt bij Lotto een keihard bewijs. En dat is die finishfoto. Die wordt gemaakt met 2.000 lijnen om tot op de milliseconde te kunnen zien wie er wint. Want kan die wazige foto een keihard bewijs zijn? De ene mens zou zeggen van wel, de andere van niet."



"Het verleden in het wielrennen toont duidelijk aan dat uitslagen zelden of nooit herroepen worden. Ik denk dat er op dat vlak een kleine kans is."