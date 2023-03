De Cauwer biedt op ludieke wijze excuses aan bij Van Hooydonck: "Nu heb ik een bril"

"José heeft volgens mij al lang niet meer gekoerst of heeft een bril nodig", zette Van Hooydonck op Twitter als reactie op een artikel waarin José De Cauwer geciteerd werd.

De Cauwer had tijdens de rit gisteren gezegd dat Van Hooydonck niet proper gereden had in de aanloop naar de tussensprint. "Daar moet je mee oppassen", aldus De Cauwer: "Dat mag je echt niet doen, de VAR kijkt mee."

Vandaag haastte De Cauwer zich om het brandje een beetje te blussen. "Ik wil me toch een klein beetje excuseren bij Van Hooydonck. Hij kreeg zelf een lichte tik en dat hadden we niet gezien."

"Maar ik wil er nu ook geen heilige klant van maken. Hij is heel fanatiek. Een fantastische renner om in de ploeg te hebben, maar hij mag er niet over gaan", vulde De Cauwer aan.

En de tweet van Van Hooydonck?

"Het is waar, ik heb al lang niet meer gekoerst. Daar moet ik hem volledig gelijk in geven. Maar ik heb zeker geen bril nodig. Ik heb mijn ogen laten laseren", lachte De Cauwer het incident helemaal weg.

"Maar ik heb nu toch een bril", en hij zette prompt een skibril op zijn neus. Renaat Schotte deelde er een foto van op Twitter.