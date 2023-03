CEO Voetbalbond: "We gaan Alderweireld enorm missen, hopelijk wil hij ooit nog een rol spelen"

Op zijn 34e houdt Toby Alderweireld het voor bekeken als Rode Duivel. "Hij was een voorbeeld voor de jeugd en een echte professional", zegt Peter Bossaert, CEO van de Belgische Voetbalbond.

"We gaan Toby dan ook enorm missen. Hij had zeker nog een plaats in het nationale elftal en we hadden zijn ervaring en kwaliteiten goed kunnen gebruiken."

Bossaert heeft zeker begrip voor de keuze van Alderweireld, die 127 keer voor België speelde. "Hij wil meer tijd met zijn familie besteden en dat begrijpen we uiteraard."

"We wensen hem dan ook alle succes voor het vervolg van zijn carrière en hopen dat hij op een dag nog een rol wil spelen binnen de Voetbalbond."