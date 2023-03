Van den Bergh naar kwartfinale op UK Open na thriller tegen 2-voudig wereldkampioen Anderson

Het UK Open wordt ook wel de FA Cup van het darts genoemd. Het prestigieuze majortoernooi staat bekend voor zijn open tabel, waarbij na elke ronde een loting plaatsvindt om de tegenstanders te bepalen.

Van den Bergh was vrijdag al goed op dreef in Minehead. Hij klopte Gabriel Clemens, halvefinalist op het voorbije WK, met duidelijke 10-5 cijfers. Ook zaterdag begon hij goed tegen ervaren rot Mervyn King (10-8).

In de achtste finales wachtte met tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson opnieuw een verraderlijke tegenstander. Anderson had in de zestiende finales nog een oplawaai verkocht aan Kim Huybrechts, maar Van den Bergh begon uitstekend en liep al snel uit tot 6-2.

Onze landgenoot leek alles onder controle te hebben, tot hij bij een 8-5-voorsprong zijn dubbels plots niet meer vond. Anderson kon tweemaal terugbreken en hing de bordjes opnieuw gelijk.

Beide spelers maakten er zo een nagelbijter van, maar Van den Bergh beschikte finaal toch over het meeste koelbloedigheid. Met een heerlijke "Shanghai"-finish op 120 maakte hij het af: 10-8. De vreugde was enorm bij onze landgenoot.

In de kwartfinales neemt Van den Bergh het zondag op tegen Richie Burnett, op papier een haalbare kaart. De 56-jarige Welshman werd wereldkampioen in de BDO in 1995 en is na enkele moeilijke jaren dit seizoen opnieuw boven water aan het komen.