GP F1 Bahrein: Alonso is Verstappen en co. ook te snel af in de 3e oefensessie

Fernando Alonso is de man van de oefenritten in Bahrein, waar morgen de eerste Grote Prijs van het WK Formule 1 2023 gereden wordt. De 41-jarige Spanjaard was vanmiddag in de derde oefensessie net als gisteren in de tweede sessie de snelste in zijn Aston Martin. Hij had 5 duizendsten over op wereldkampioen Max Verstappen. Om 16 uur is er de kwalificatie op het circuit van Sakhir.