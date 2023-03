Jan Bakelants gaat gravelraces rijden in de VS: "Zonder druk en achteraf pintje drinken"

"Een echte comeback is het niet", zegt Jan Bakelants over zijn gravelavontuur. "Ik doe het zonder druk en zal me niet vastpinnen op resultaten."

Bakelants besliste deze winter om een punt te zetten achter zijn profcarrière, maar de fiets blijft zijn beste vriend.

"Ik ben gestopt met koersen op een moment dat de citroen nog niet was uitgeperst. Ik ga nog bijna elke dag fietsen, ritjes van maximaal 3 uur. In het weekend zijn die ritjes wat langer."

Waarom kiest Bakelants voor gravelraces in de Verenigde Staten? "Het is een heel interessante "scene", die aan het groeien is."

"Het motto in die gravelraces is samen plezier maken, op het einde wat koersen en achteraf een pint drinken. Daar kijk ik wel naar uit."

De Unbound begin juni is het eerste grote doel voor Bakelants. "Dat is een gravelrace van 320 kilometer. Het is een uitdaging om die uit te rijden in de elitecategorie."

En het WK gravel? "Waarom niet? Volgend jaar is dat WK in België. Als ik de smaak te pakken heb, sluit ik niet uit dat ik zal meedoen."