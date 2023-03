Het eerste BK gravel in Oud-Heverlee wordt meteen ook het allereerste EK

In de herfst van vorig jaar kroonde Gianni Vermeersch zich in Italië tot de eerste wereldkampioen gravel. Hij was sterker dan thuisrijder Daniel Oss en de Nederlander Mathieu van der Poel. Die laatste klopte in een sprint om het brons Greg Van Avermaet.

Ook dit jaar vinden de wereldkampioenschappen plaats in Italië, in 2024 is ons land aan de beurt. In oktober zal dan de start van het WK gravelbike gegeven worden in Halle, met als finishplaats Leuven.

Het allereerste EK wordt dit jaar ook het allereerste Belgisch kampioenschap. Een testcase voor het WK van een jaar later.

"Gravel is op korte tijd een wielerdiscipline op zichzelf geworden, zowel op het hoogste niveau als voor de recreant. Gravel brengt het wielrennen iets nieuws", zo klinkt het bij bondsvoorzitter Tom Van Damme.

"Bovendien heeft België met Gianni Vermeersch de allereerste wereldkampioen in deze discipline en dat motiveert ons alleen maar om ons ook in te zetten voor dit EK gravel."

"Belgian Cycling - als toonaangevende wielerbond - is heel optimistisch over de mooie toekomst die het gravelen nog wacht."