De sterren voor de Strade Bianche: een nieuwe tweestrijd tussen Kopecky en Van Vleuten?

De enige renster die er al in slaagde om twee keer na elkaar te triomferen in Siena, is Annemiek van Vleuten . Vorig jaar moest de Nederlandse nog vrede nemen met de 2e plek, maar nu zal ze vastberaden zijn om een eerste keer te winnen dit seizoen in haar regenboogtrui.

SD Worx, de ploeg van Kopecky, heeft met Demi Vollering nog een ijzer in het vuur. De Nederlandse won vorig jaar nog de Brabantse Pijl en was in de Omloop al op de afspraak.

In het kringetje outsiders staan enkele vaste waarden voor de Strade Bianche. Cecilie Uttrup Ludwig stond al bij elke deelname in de top 10, maar een podiumplek was haar nog niet gegund. Katarzyna Niewiadoma pronkte wel al 4 keer op het podium, maar nog nooit op het hoogste schavotje.

De Britse Pfeiffer Georgi reed zich in de Omloop in de kijker door zich het langst vast te bijten in het wiel van Kopecky. Floortje Mackaij kan dan weer de handen in elkaar slaan met ploeggenotes Van Vleuten en Lippert.

Tot slot is het reikhalzend uitkijken naar het debuut van Puck Pieterse in de Strade. De 20-jarige Nederlandse was goed voor 9 zeges in het veld afgelopen seizoen en zal zich op de Toscaanse grindwegen als een vis in het water voelen.