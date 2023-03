Van Doren, De Kerpel en Hendrickx scoren ook in de Dag van Vandaag: "Revanche voor verloren WK-finale"

Woensdagavond waren hockeyers Arthur Van Doren, Nicolas De Kerpel en Alexander Hendrickx te gast in "de Dag van Vandaag", de quiz op Eén waarin 3 panelleden zoveel mogelijk geld proberen te verzamelen voor een kijker. De olympische kampioenen bleken zowaar even goede quizzers en zorgden tussendoor ook voor goede televisie.

1. Woestijnvos en een cervela

De 3 hadden allemaal een rustdag vandaag. De vriendin van De Kerpel spoorde hem daarom aan om nog eens grondig te studeren voor de quiz. Dat deed hij samen met Hendrickx via Whatsapp. Wat is de 2 bijgebleven? "Dat een woestijnvos gevangen is door een cervela, of zoiets", lacht De Kerpel: "Het nieuws van vandaag wordt alleen maar erger."

2. Overtuigende De Kerpel

De tophockeyers bleken al snel ook topquizzers te zijn, in de eerste ronde maakten ze geen enkele fout. Al moesten ze bij de eerste vraag host Bart Cannaerts wel overtuigen: "Dat is toch goed, Bart, doe die 100 euro maar in de pot", zei De Kerpel.

3. De sappige perzik van Hendrickx

Internationale complimentendag kon Cannaerts niet zomaar laten voorbijgaan. Hij overlaadde Hendrickx daarom met enkele vreemde complimentjes. Dat Hendrickx een lichaam zoals de David van Michelangelo en een poep zoals een sappige perzik heeft, wisten zijn kompanen nog.

4. De mist in tijdens 3e ronde

Het ging het trio minder goed af in de derde ronde. Zo herkenden ze niemand van de ex-presentatrices van Eén (Geena Lisa, Saartje Vandendriessche en Andrea Croonenberghs). Ook op de namen van Gwen Stefani en Jennifer Lopez konden ze niet komen. "Maar die zijn niet zo bekend", lachte Hendrickx schuldbewust.

5. Op de foto met Mondo Duplantis

In de ronde "dubbele of niks" waanden de hockeyers zich een expert over recordhouders in de sport. Phelps, Biles en Duplantis waren hen niet onbekend. Met die laatste gingen de 3 na de Memorial Van Damme op de foto: "Een keitoffe gast wou ik zeggen, maar we hebben er eigenlijk niet mee gesproken", grapt De Kerpel.

6. Vieren zoals Ronaldo na de finale

Bart Cannaerts plaagde het drietal voor de finaleronde: "Hopelijk gaat het jullie beter af dan bij de vorige finale." De Red Lions grepen in januari naast goud op het WK tegen Duitsland. Deze keer konden ze wel juichen. Na een juist antwoord over Justin Bieber gooide De Kerpel er een luide kreet uit, zoals Ronaldo dat ook doet na een doelpunt.

Bekijk de volledige aflevering op VRT Max: