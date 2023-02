Rafael Nadal past voor Indian Wells, maakt hij zijn comeback pas op gravel?

De tijd begint Rafael Nadal stilaan in te halen, want de laatste jaren sukkelt de 36-jarige Spanjaard van de ene in de andere blessure.



Nadal haalde ook een blessure aan zijn been aan om zijn uitschakeling in de 2e ronde van de Australian Open te verklaren. Toen werd gezegd dat hij 6 à 8 weken out zou zijn.



Maar hoewel Nadal al lichtjes de training hervat heeft bij hem thuis in Mallorca, komt het toernooi van Indian Wells, dat van 8 tot 19 maart plaatsvindt, te vroeg.

Wellicht laat Nadal het toernooi van Miami, dat aansluitend wordt georganiseerd, ook aan zich voorbijgaan en richt hij zijn blik meteen op de voorbereidingstoernooien van Roland Garros.