Wil jij de opnames van onze nieuwe podcast Wielerclub Wattage bijwonen? Schrijf je nu in

Het klassieke wielervoorjaar is vorig weekend met een knal begonnen. Drie mooie wedstrijden, drie straffe winnaars. En er is nog veel meer koers op komst. Twee maanden koersplezier waar heel wat over te vertellen valt. En dat doet Sporza vanaf donderdag 2 maart in de gloednieuwe podcast Wielerclub Wattage. Wil jij de eerste opname bijwonen? Schrijf je hier in.