Dag na Kopecky is ploegmaat Wiebes aan het feest in Omloop van het Hageland

Lorena Wiebes was in de Omloop van het Hageland overtuigend de snelste van een uitgedunde groep. De Italiaanse Marta Bastianelli werd tweede, Audrey Cordon-Ragot derde.

SD Worx moest in de slotfase wel alles uit de kast halen om Floortje Mackaij van Movistar bij te halen. Pas vlak voor de slotkilometer kwam alles samen.

"Zonder mijn teamgenotes was het hier ook nooit tot een sprint gekomen", zei Wiebes achteraf. "Floortje Mackaij was in volle finale gaan aanvallen en ze bleef wel heel lang alleen op kop rijden. Echt panikeren deden we niet, maar we wisten dat het ons wel wat moeite zou kosten om haar in te rekenen."

"Door die inspanning was mijn hele leadout naar de verdoemenis. Het klopte voor geen meter meer. Barbara Guarischi was normaal gezien het laatste mannetje voor mij, maar die had dan al hard gewerkt om de aanval van Mackaij teniet te doen."

"Uiteindelijk slaagde ik er toch nog in om vooraan te geraken en het af te maken in de sprint."



Na een etappe in de UAE Tour (WT) was het de tweede seizoenszege voor Wiebes.