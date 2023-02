WK slopestyle: De Sloover plaatst zich voor finale, Smits komt net tekort

Door het slechte Georgische weer van de afgelopen dagen konden onze Belgische snowboarders niet optimaal profiteren van de trainingsdagen voorafgaand aan de kwalificaties.

Toch zetten zowel Jules De Sloover als Seppe Smits op het moment van waarheid beiden een knappe prestatie neer. In reeks 2 ontving De Sloover voor zijn beste run een score van 63.53, wat hem een onverwachte plek in de finale opleverde.

Na afloop van de kwalificaties was onze jonge landgenoot dan ook erg tevreden over zijn prestatie. "Hier ben ik heel trots op. Het is me nog nooit gelukt om me op een Wereldbeker te kwalificeren voor de finale en nu op het WK lukt het zowaar wel."



In de andere reeks behaalde Seppe Smits dan weer een score van 66.78. Toch viel onze landgenoot door de sterke concurrentie net uit de boot voor de finale. Smits bleef dan ook met een dubbel gevoel achter.

"Uiteindelijk ben ik wel blij dat ik twee runs heb kunnen afwerken. Al is het natuurlijk wel zuur dat ik zonder een finale terug naar huis keer", vertelde de 31-jarige Belg.